نادي أدب ثقافة الأقصر يحتفي بكتاب ديكود

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حفل توقيع ومناقشة كتاب "ديكود.. سيناريوهات تخليق النص وفك الشفرات" للكاتبة والباحثة أسماء خليل، بنادي أدب قصر ثقافة الأقصر، ضمن فعاليات البرنامج الأدبي المعد برعاية وزارة الثقافة.

شارك في اللقاء الدكتور قرشي دندراوي أستاذ النقد الأدبي وعميد كلية الآداب بجامعة قنا، الدكتور محمد مختار الحسيني أستاذ النقد الأدبي بجامعة جنوب الوادي، ونخبة من الأدباء والمثقفين.

استهلت الفعاليات بكلمة الشاعر أحمد العراقي رئيس نادي أدب الأقصر، الذي أدار اللقاء، قدم خلالها نبذة مختصرة عن الكاتبة رئيس نادي الأدب المركزي بالأقصر، والحاصلة على درجة الماجيستير عام 2020، كما تحدث عن مؤلفاتها الأدبية ومنها هذا الكتاب محل النقاش والذي يعتبر الإصدار الثاني عن دار كيميت للتوزيع والنشر بعد كتاب "الكرنكي" الذي قدمت فيه دراسة تحليلة لبعض قصص الأديب الراحل يحيى الطاهر عبد الله.

وفي كلمته تحدث الدكتور قرشي دندراوي عن مفهوم النقد الأدبي، نشأته وملامح تطوره في مصر، فيما قدم د. محمد الحسيني دراسة نقدية عن الكتاب الذي تتناول فيه الكاتبة كيفية قراءة النص من خلال فعاليات المنهج التطبيقية، موضحا تاريخ النقد العربي الحديث والعمق الفني في الأدب القديم. جاء ذلك في حضور الأديب يحيى سمير كامل وحسين النوبي مدير عام فرع ثقافة الأقصر، ونخبة من المثقفين من محافظات قنا والأقصر وأسوان.

من ناحية أخرى وضمن الأنشطة المقامة بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، نظم قصر ثقافة الأقصر احتفالية بقرية حبيبة السياحية بمناسبة أعياد الربيع، تضمنت ورش فنية متنوعة للأطفال، رسم على الوجه، وفقرات فنية وترفيهية، بجانب فقرة التنورة الصوفية التي نالت إعجاب الحضور، واختتم اليوم بعدد من المسابقات الثقافية وتوزيع جوائز عينية على الفائزين.