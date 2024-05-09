أطباء بلا حدود: من يسمح بتفاقم وضع رفح متواطئ أخلاقيا بالكارثة

اعتبرت منظمة أطباء بلا حدود، الخميس، أن الدول التي تسمح بتفاقم الأوضاع في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة تعكس "تواطؤها الأخلاقي" في الكارثة.

وقال الأمين العام للمنظمة كريستوفر لوكيير، إن معبر رفح هو أحد "الشرايين القليلة جدا التي تغذي قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية الأساسية للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها"، وفقاً لوكالة الأناضول. وأعرب لوكيير عن مخاوفه من "تفاقم الكارثة" في رفح.

وشدد على أن الدول التي تسمح بتفاقم الأوضاع في رفح، عبر توريد الأسلحة والدعم السياسي لإسرائيل، تعكس "تواطؤها الأخلاقي" في الكارثة.

وحذر لوكيير قائلا: "شهدنا عشرات آلاف الضحايا المدنيين في هذا الصراع (..) ولذا أعتقد أنه إذا استمر فسنشهد مزيدا من الضحايا".