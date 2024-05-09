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كاميرون: بريطانيا لن تدعم عملية إسرائيلية كبيرة في رفح الفلسطينية

د ب أ
نشر في: الخميس 9 مايو 2024 - 7:31 م | آخر تحديث: الخميس 9 مايو 2024 - 7:31 م

قال وزير الخارجية البريطاني، اليوم الخميس، إن المملكة المتحدة لن تدعم قيام إسرائيل بعملية كبيرة في رفح، وذلك في موقف مماثل لموقف الولايات المتحدة لكنه لم يصل إلى حد مجاراته، حيث حذر الرئيس جو بايدن من أنه سيتوقف عن شحن أسلحة إضافية إلى إسرائيل إذا مضت قدما في مسعاها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كاميرون قوله بعد خطاب ألقاه في المركز الوطني للأمن السيبراني في لندن اليوم الخميس: "لن ندعم عملية كبرى في رفح ما لم تكن هناك خطة واضحة للغاية عن كيفية حماية السكان... ونحن لم نر بعد هذه الخطة".

وجاءت هذه التعليقات بعد أن قال بايدن إنه سيوقف إرسال المزيد من شحنات الأسلحة الهجومية إلى إسرائيل إذا مضت قدما في الاجتياح البري لرفح، واصفا الخسارة المحتملة لحياة المدنيين بأنه :"خطأ فحسب".


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