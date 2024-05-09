نيبال تعلن عن أول حالة وفاة في موسم تسلق جبال الهيمالايا

قال متحدث باسم هيئة السياحة في العاصمة النيبالية، كاتماندو، لوكالة (د.ب.أ) إن مرشدا محليا للمناطق الجبلية في جبال الهيمالايا النيبالية قد تُوفي بعد تسلقه قمة يبلغ ارتفاعها 8000 متر، في أول حالة وفاة خلال ذروة موسم تسلق الجبال هذا العام.

وذكر المتحدث أن المرشد البالغ من العمر 53 عاما وصل إلى قمة جبل ماكالو، خامس أعلى جبل في العالم، مع مجموعة من المتسلقين الأجانب وزملائه من المرشدين النيباليين، لكنه بدأ يعاني من مشاكل صحية.

وأضاف المتحدث أن زملاءه حاولوا إنزاله لكنه توفي أثناء الهبوط، ولم يتم تحديد السبب الدقيق للوفاة.

ويُذكر أن هيئة السياحة أصدرت تصاريح مدفوعة الأجر لإجمالي 59 متسلقا جبليا أجنبيا لتسلق جبل ماكالو خلال موسم التسلق في فصل الربيع.