رئيس الوزراء: نسعى لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات مع الأردن

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه توافق مع نظيره الأردني بشر الخصاونة، على زيادة التبادل التجاري بين البلدين في المرحلة المقبلة.

وأكد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني، اليوم الخميس، أن متوسط التبادل التجاري بين مصر والأردن على مدار الـ5 سنوات الماضية بلغ 600 مليون دولار، مؤكدًا أنه «رقم متواضع بالنسبة لإمكانيات البلدين».

وأشار إلى وجود رغبة أكيدة لزيادة تلك الأرقام بصورة كبيرة؛ من أجل تحقيق الاستفادة المشتركة للبلدين والشعبين.

ولفت إلى التوافق على العديد من الخطوات والرؤى خلال اجتماعات أعضاء الوزراء المشاركين في اللجنة الوزارية المشتركة، واللقاءات الثنائية بين الوزراء؛ لتفعيل الأمر في المرحلة المقبلة ببرامج زمنية محددة.

وأثنى على العلاقات شديدة التميز بين الجانبين في الحكومتين، مضيفًا: «لا ننتظر دورية انعقاد اللجنة، هناك تواصل شبه يومي بين الوزراء لحل أي مشكلات أو تحديات خلال العمل اليومي الروتيني، والأمر يساهم في إنجاح كل أعمال التبادل الاقتصادي والتجاري».

وذكر أن الجانبين حريصان على زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين القطاعين الخاص؛ لتعود بالنفع على القاهرة وعمان.

وتوجه بالشكر إلى نظيره الأردني على ما يلمسه من تعاون غير مسبوق على المستوى الشخصي والحكومتين، معقبًا: «رغم بعض التحديات والمشكلات، نرى كل التعاون والتجاوب من الجانب الأردني لحل مشكلات العمالة المصرية الموجودة، فالعامل المصري مرحب به، وستشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التغلب على التحديات».