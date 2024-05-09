وزراء العدل في دول مجموعة السبع يناقشون جهود مكافحة الفساد في أوكرانيا

اجتمع وزراء العدل في دول مجموعة السبع في مدينة البندقية الإيطالية، اليوم الخميس، لبحث جهود مكافحة الفساد والجريمة المنظمة في أوكرانيا.

وقال المضيفون الإيطاليون إن الاجتماع، الذي يستمر يومين في مدينة البندقية الواقعة شمالي البلاد، يتناول تعزيز المؤسسات الديمقراطية في أوكرانيا ومنع أي شكل من أشكال الاستخدام غير القانوني للأموال التى تستهدف إعادة إعمار أوكرانيا.

وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "مسألة الفساد تمثل مشكلة بالنسبة لأوكرانيا".

وذكر بوشمان أن الأموال التي تتبدد بفعل الفساد بدلا من إنفاقها على تجهيز الجنود الأوكرانيين تضعف البلاد في تصديها للعدوان الروسي.

وأضاف بوشمان: "إذا أرادت أوكرانيا أن تسلك الطريق نحو عضوية (الاتحاد الأوروبي)، فإن عليها أن تحارب المستوى المرتفع من الفساد.".

وقال بوشمان إن إعادة إعمار أوكرانيا بعد استعادة السلام في البلاد لن تنجح بدون مساعدات خارجية، لكنه أضاف أن دولا مانحة محتملة ستكون أقل استعدادا للمساعدة إذا تبددت مبالغ كبيرة من المساعدات بفعل الفساد.

وأشار بوشمان إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على علم بهذه المشكلة وجعل مكافحة الفساد على رأس اهتماماته . وأضاف بوشمان: "نريد أن ندعمه في هذا الأمر".