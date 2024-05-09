قرية الساوي بالمنيا تستقبل فعاليات قصور الثقافة ضمن برنامج تعزيز قيم المواطنة ونبذ التطرف

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استقبلت قرية منشأة الساوي التابعة لمركز العدوة بمحافظة المنيا، الفعاليات الثقافية والفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة ونبذ العنف والتطرف، المنفذ في إطار برامج وزارة الثقافة التوعوية، بالتعاون مع المحافظة.

أقيمت الفعاليات بمدرسة الساوي الابتدائية المشتركة، بإشراف ثقافة العدوة، وشهدت عقد محاضرة تثقيفية بعنوان "أهمية الوعي الوطني بالتاريخ للشباب" تحدث خلالها الباحث الدكتور هاني عطا الله وناقش دور الثقافة في نشر الوعي الثقافي وترسيخ الهوية الوطنية للشباب والأطفال.

وتضمنت الفعاليات الاستماع إلى مجموعة من المواهب الأدبية والفنية الشابة في مجالات التمثيل والغناء والاستعراض المسرحى والإلقاء الشعري، كما أقيمت ورشة فنية للأطفال قدمتها مديحة شعبان وقامت خلالها شرحا مفصلا عن مبادئ الرسم البسيطة والتلوين.

نُظمت الفعاليات بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة المنيا برئاسة رحاب توفيق، حيث تنظم قصور الثقافة برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة بمحافظة المنيا في إطار التعاون بين وزارة الثقافة ووزارتي التربية والتعليم، والشباب والرياضة، وتتجدد فعالياته أسبوعيا بقرية من قرى المحافظة.

وتشهد أنشطة هيئة قصور الثقافة فعاليات متعددة ومكثف خلال الفترة الأخيرة ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي، بجانب احتفالات أعياد الربيع، وعيد القيامة المجيد وعيد العمال وغيرها من الفعاليات التي تلقى إقبالا وتفاعلا كبيرا بالمحافظات.