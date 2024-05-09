نشرت "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، مقطعا مصورا، اليوم الخميس، يظهر استعداد مقاتليها لمواصلة الحرب.

وأظهر الفيديو ، الذي حمل شعار "سندك هيبة جيشكم" وأورده المركز الفلسطيني للاعلام ، "مقاتلي القسام وهم يجرون عمليات الرصد وتذخير بطاريات الصواريخ وقذائف الهاون تمهيدا لإطلاقها".

وتناول المقطع ، الذي تم تصويره بجودة عالية واحترافية، عملية إطلاق عشرات الصواريخ وقذائف الهاون في جهات مختلفة وبتنظيم عسكري لافت في إحدى مناطق قطاع غزة.

ووفق المركز الفلسطيني ، جاء الفيديو بالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي القطاع، والذي قالت حماس إنه لن يكون نزهة، مؤكدة أنها ستلحق بـ "الإسرائيليين هزيمة لا تقل عن تلك التي ألحقتها بهم في مختلف مناطق غزة".