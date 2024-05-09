بن غفير يعلن تأسيس أول سرية من اليهود الحريديم في شرطة حرس الحدود

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، تأسيس أول سرية من اليهود المتدينين «الحريديم» في شرطة حرس الحدود.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الخميس: «بعد الكثير من العمل الشاق مع الجيش الإسرائيلي والمديرية الحريدية وجمعية نيتساح يهودا، يتم اليوم تجنيد العشرات من الحريديم في سرية شرطة أرثوذكسية متشددة».

من جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الخميس، بتجنيد 30 من اليهود المتدينين «الحريديم» لأول مرة في الخدمة الإلزامية في شرطة حرس الحدود.

والخميس الماضي، أغلق العشرات من المتظاهرين الحريديم شارع رقم 4 قرب بني براك في تل أبيب، احتجاجا على قانون التجنيد الذي يشملهم في إسرائيل.

وأظهر مقطع فيديو حشدا من المتظاهرين المحتجين على قانون التجنيد، ومحاولة عناصر الشرطة فضّ الاحتجاجات.

وتجري المظاهرات على خلفية مناقشة وثيقة قانون التجنيد في المحكمة العليا، المقرر إجراؤها في 2 يونيو.

وتعتبر مسألة التجنيد الإجباري موضوعا ساخنا، حيث يتمتع اليهود المتشددون منذ فترة طويلة بإعفاءات من الخدمة العسكرية، ويحتجون أو يرفضون أوامر التجنيد ويسعون إلى تكريس الإعفاء في القانون.

ويرى الكثيرون من «الحريديم» أن الخدمة العسكرية والاندماج الأوسع يشكلان تهديدا لهويتهم الدينية.