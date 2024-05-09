رئيس مدينة العريش يؤكد استمرار استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية

تفقد اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، سير العمل في المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة، لليوم الثالث على التوالي للمتقدمين في طلبات التصالح على مخالفات البناء على القانون الجديد.

وأفاد رئيس المدينة، في بيان له اليوم الخميس، بأنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ شمال سيناء سوف يستقبل المركز التكنولوجي المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء، يوم السبت، بالإضافة لباقي أيام الأسبوع، مشيرًا إلى أن ذلك سيتم في ظل أن ملف التصالح في مخالفات البناء من الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران، والبناء وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

وتابع "عفش"، كل الإجراءات الخاصة بالمركز التكنولوجي خلال استقبال المتقدمين للتصالح، والتأكد من وضع بنرات إرشادية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمركز لتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح، فضلًا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين.