الكشف على 1139 مواطنا بقافلة طبية مجانية بكوم عزيزة في البحيرة

أعلن الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عن تنظيم فريق القوافل الطبية العلاجية بالمديرية بقيادة الدكتورة بسمة عبد الستار منسق القوافل العلاجية بالبحيرة، قافلة طبية مجانية بكوم عزيزة بأبو حمص.

وقال "جميعة"، في بيان له اليوم الخميس، إنه تم الكشف خلال القافلة الطبية على ١١٣٩ مواطنًا مجانًا، من خلال وجود ٩ عيادات طبية، مشيرًا إلى أن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة (عيادة الباطنة ١٩٢ - عيادة الأطفال ٢٤٠ - الجراحة ١٣٢ - النساء ٨١ - تنظيم الأسرة ٣٩ - العظام ٢٠٦ - الأسنان ٦٣ - القلب ١٠٦).

كما تم خلال القافلة توفير معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وجهاز رسم قلب بعيادة القلب، وكذا عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.