إضراب عام في الأرجنتين احتجاجا على إجراءات التقشف الحكومية

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دعت النقابات العمالية الرئيسية في الأرجنتين، إلى إضراب عام اليوم الخميس، للمرة الثانية خلال 5 أشهر فقط.

ويريدون بالإضراب الاحتجاج على سياسة التقشف الصارمة التي فرضها الرئيس الليبرالي المتطرف خافير ميلي.

ومن المتوقع توقف حركة القطارات والحافلات وقطارات الأنفاق والطائرات لأربع وعشرين ساعة.

وتشهد الأرجنتين، أزمة اقتصادية حادة. ويبلغ معدل التضخم أكثر من 280% وتتجه البلاد إلى الركود.

ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية من تضخم الجهاز الحكومي وتراجع الإنتاج الصناعي واقتصاد الظل الكبير الذي يحرم الدولة من الكثير من عائدات الضرائب.

وفرض ميلي، إجراءات تقشف صارمة على البلاد وخفض مؤخرا آلاف الوظائف في القطاع الحكومي وخفض الدعم وقلص البرامج الاجتماعية.

وهذا الإضراب العام الأخير موجه ضد إصلاح قانون العمل الذي يجري مناقشته حاليا في مجلس الشيوخ.