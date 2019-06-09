الأمم المتحدة: 5 ملايين يمني يعيشون في مناطق يصعب إيصال المساعدات لها

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أفادت وكالة أممية اليوم الأحد بأن 5 مليون يمني يعيشون في مناطق يصعب إيصال المساعدات لها.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، في تغريدة على حسابه على موقع تويتر، أن "هناك 5 ملايين يمني ممن هم بحاجة لمساعدات يعيشون في 75 منطقة يصعب الوصول إليها".

وكثيرا ما تشكو المنظمات الإغاثية من الصعوبات التي تواجهها خلال العمل في اليمن.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة فإن 24 مليون شخص في اليمن بحاجة للمساعدات الإنسانية، يمثلون نحو 80% من سكان البلاد. كما تشير البيانات إلى أن الصراع تسبب في تهجير 3.5 مليون شخص.