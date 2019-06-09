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إطلاق مبادرة لاستضافة النجوم المشاركين في بطولة الأمم الأفريقية بالأقصر

طاهر القطان
نشر فى : الأحد 9 يونيو 2019 - 6:39 م | آخر تحديث : الأحد 9 يونيو 2019 - 6:39 م

أطلق الخبير السياحي محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، مبادرة لاستضافة الأقصر لنجوم كرة القدم العالميين الدوليين المشاركين فى بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم، وزيارة معالمها الأثرية والسياحية، وذلك في إطار العمل على استثمار هذه البطولة التي تعد الثالثة عالميًا من حيث الأهمية.

وقال عثمان، في تصريحات صحفية إن الفنادق والشركات السياحية لديها الاستعدادات الكاملة لاستضافة هؤلاء النجوم والفرق التي يلعبون بها خلال ليلة أوليلتين حسبما تسمح الظروف لهم، وأنه يسعى للتنسيق والتعاون مع اللجنة العليا للبطولة برئاسة الدكتتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أو اللجنة التنفيذية برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هانى أبو ريدة ، نائب رئيس اللجنة، ومع محمد فضل، مدير البطولة، وكذلك مع وزارة الداخلية وشركات الطيران لدخول هذه المبادرة لحيز التنفيذ والتطبيق.

وأضاف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية: "نرغب في إحداث حالة من الرواج والنشاط السياحي لمدينة الأقصر خاصة وإنها لا تستضيف على أرضها أية فعالية من فعاليات البطولة، فضلًا عن التأكيد على أمن وأمان المقصد السياحي المصري وقيام هؤلاء النجوم بنشر صورهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ظل معجبين لهم، ومتابعين لصفحاتهم والترويج للمقصد السياحي المصري".

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