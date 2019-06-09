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وزير المالية الإيطالي: الحكومة سوف تتمكن من الانصياع للقواعد النقدية الأوروبية

(د ب ا)
نشر فى : الأحد 9 يونيو 2019 - 4:26 م | آخر تحديث : الأحد 9 يونيو 2019 - 4:26 م

قال وزير المالية الإيطالي جيوفاني تريا اليوم الأحد إن الحكومة الإيطالية سوف تتمكن من الانصياع للقواعد النقدية الأوروبية، وذلك في ظل تهديدات باحتمالية اتخاذ إجراءات عقابية بحق روما بسبب ارتفاع مستوى ديونها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تريا القول إن بلاده بدأت في إجراء مباحثات مع المفوضية الأوروبية، حيث أن روما تعمل على إظهار أن نسبة عجز الموازنة لهذا العام سوف تكون أقل من المتوقع. وأضاف تريا أن المباحثات حتى الآن تركز على كيفية قياس بعض المؤشرات، ولكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.

وأضاف تريا للصحفيين بعد اجتماعات مجموعة العشرين في اليابان" أنا على ثقة أنه يمكننا التوصل لحل".

وأوضح" سوف نحاول أن نظهر أن برنامجنا سوف يجعل الحالة المالية الإيطالية العامة متوائمة مع القواعد النقدية الإيطالية".

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