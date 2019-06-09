باكستان تتسبب في تراجع الصادرات الأفغانية إلى الهند بنسبة 30%

أعلن رئيس قسم الصادرات بالغرفة الأفغانية للتجارة والصناعات مير زمان بوبال أن غلق المجال الجوي الباكستاني أمام حركة الطيران من كابول إلى نيودلهي أدى إلى خفض الصادرات الأفغانية إلى الهند بنسبة 30%.

وقال بوبال - حسبما ذكرت شبكة "طلوع" الأفغانية - "إن المزارعين والمستثمرين الأفغان سيتضررون في حال استمرار غلق المجال الجوي خلال موسم حصاد محاصيل الخضار والفاكهة".

وأشار مسئولون إلى أن الصادرات الأفغانية تضم فواكه جافة وخضروات وسجاد ومشغولات يدوية، مشيرين إلى أن الطائرات الأفغانية تلجأ حاليا إلى الطيران من خلال المجال الجوي الإيراني والصيني من أجل الوصول إلى الهند، مما يؤدي إلى إهدار الوقت والمال.

وكانت باكستان قد أعلنت غلق مجالها الجوي مع الهند أمام كافة الطائرات التجارية في فبراير الماضي بعد أن تصاعدت الأوضاع مع نيودلهي عقب مقتل 41 جنديا هنديا على يد جماعة متشددة اتُهمت إسلام آباد بإيوائها في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين، إلا أن المجال الجوي أعيد فتحه لبعض حركات الطيران، إلا أن حركة الطيران الأفغانية لم تستأنف إلى الهند بعد.

جدير بالذكر أن باكستان كانت قد أعلنت الشهر الماضي عن استمرار غلق مجالها الجوي مع الهند حتى 14 يونيو الجاري.