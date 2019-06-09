صحيفة إماراتية: قطر تواصل دعمها للإرهاب وانسلاخها من محيطها الخليجي والعربي

سلطت صحيفة الوطن الإماراتية الصادرة -صباح اليوم الأحد- الضوء على مواصلة قطر واستمرارها في دعم الإرهاب والإرهابيين، ومكابراتها وانسلاخها من محيطها الخليجي والعربي.

وفي افتتاحيتها -تحت عنوان "قطر.. عامان من العناد الأجوف"، قالت الصحيفة: "رغم مرور عامين على قرار المقاطعة الذي اتخذته الدول العربية الشقيقة "مصر، الإمارات، السعودية، البحرين" بحق النظام القطري- ردا على تعنته ودعمه للإرهاب والتدخل في شؤون الدول- إلا أنه رفض كل مساعي تقويم الاعوجاج في رعونته السياسية، والمضي في الانسلاخ من المحيط الخليجي والعربي، وأقام تحالفات مع الأنظمة التي تقوم على انتهاج ذات الأساليب؛ لتحقيق أطماع ومآرب على حساب دول الأمة العربية".

وأضافت الصحيفة أن جماعة "الإخوان" الإرهابية كانت هي رأس الأفعى في مخطط قطر، حيث تحولت إلى فندق لقادة الجماعة، وبنكا لتمويل نشاطهم، وسخرت لهم ماكينة إعلامية لا تتوقف عن نشر الأكاذيب، والترويج للشائعات، وتبرير الإرهاب على مدار الساعة لعدة سنوات.

واستطردت قائلة: "إن سياسة قطر طوال أكثر من ربع قرن كانت عبارة عن مؤامرات وعدوان مستتر يستهدف جميع دول التعاون، ودائما كانت ترفض أي محاولة لتصحيح مسارها، وتجنيب نفسها ودول الجوار خطورة خياراتها وما تقوم به"، مشددة على أنه كان لابد من لحظة يكون فيها القرار الذي اتخذته الدول الأربعة بالمقاطعة، قرارا سياديا ومكفولا بموجب جميع القوانين والأنظمة الدولية التي تبيح لأي دولة اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها وسلامتها وشعبها.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها مؤكدة أن قرار الدول العربية الأربع لا يستهدف الشعب القطري، بل هو إجراء في مواجهة إرهاب النظام القطري، الذي عوضا عن إجراء مراجعة شاملة لسياسته وأساليبه، بات يدعي زورا "المظلومية"، محاولا تصوير الأمر على غير حقيقته أنه "حصار"، وهو ما تم التعامل معه من قبل المجتمع الدولي بالسخرية لمعرفته التامة بزيفه.