تعليم الوادي الجديد: تأمين اللجان واستراحات الثانوية العامة

بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد في اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لتأمين لجان واستراحات الثانوية العامة للعمل على راحة جميع الطلاب ومراقبي الامتحانات.

وقال الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إنه تم تكليف جميع مديري الإدارات التعليمية بالمراكز، بتكثيف المرور على لجان واستراحات مراقبي اللجان، ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة والقيام بالصيانة اللازمة الخاصة بمراوح الأسقف، واستبدال بعضها بمراوح الحائط.

وأشار وكيل الوزارة - في تصريح اليوم - إلى الاستماع لجميع شكاوى مراقبي اللجان، وجاري العمل على حلها في أسرع وقت لتقديم خدمة أفضل لهم، مضيفا أن هناك خطوط مفتوحة بين المراقبين والملاحظين وبين المسئولين لحل جميع مشاكلهم.

يذكر أنه تم تجهيز 20 استراحة للمراقبين ورؤساء اللجان المنتدبين (البالغ 412 موزعا على اللجان بالمراكز)، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات مزودة بكافة الأجهزة لتلقي أي شكوى والعمل على سرعة حلها متصلة بكافة المراكز، وكذلك متصلة بغرفتي عمليات ديوان عام المحافظة ووزارة التربية والتعليم.