لا تستغني أغلب الفتيات عن وضع مستحضرات التجميل سواء في المناسبات أو العمل وحتى أيام الذهاب للجامعة؛ كونه يساعد على إخفاء عيوب البشرة ويبرز ملامح الوجه، ولكن بعد مرور يوم طويل ومرهق يتكاسلن عن إزالته قبل النوم، على الرغم من تأكيد أطباء الجلد وخبراء العناية بالبشرة على ضرورة تنظيف البشرة وإزالة آثار المكياج قبل الذهاب للنوم.

فعلى الرغم من وضع أي نوع من المكياج مهما اختلف عدد الطبقات إلا أنه يضر بالبشرة ويساعد على اختناقها، لذا تستعرض «الشروق» 3 أسباب تدفعك إلى إزالة المكياج قبل الذهاب للنوم:

1- التهاب البشرة

عدم إزالة آثار المكياج يتسبب في تراكم الزيوت والأوساخ على مسام البشرة؛ ما يتسبب في انسدادها، كما أنه يتفاعل مع البشرة ويسب التهابات الجلد بالإضافة لظهور حب الشباب والروؤس السوداء، التي تعاني منها أغلب الفتيات.

2- تشقق الشفاه وحساسية العينين

ترك الماسكارا على رموش العين أثناء النوم، من الممكن أن تدخل داخل العينين وتتسبب في الإصابة بحساسية العين واحمرارها بالإضافة لتساقط الرموش، أما النوم بأحمر الشفاه يتسبب بتشققها لمنعها من التنفس وترطيبها.

3- الشيخوخة المبكرة

النوم ليلًا دون إزالة المكياج وآثاره من البشرة يعيق تجديد خلايا البشرة ويعجل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة على الوجه، ففترة الليل هي الوقت الأمثل لتعمل خلايا الجلد على الإصلاح الذاتي وتجديد نفسها.