شهدت العاصمة البريطانية لندن، مساء الأحد، اندلاع حريق ضخم في أحد المباني السكنية.



وقالت هيئة الدفاع المدني البريطاني، حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، مساء الأحد، إنه تم إرسال عشر سيارات أطفاء إلى موقع الحادث؛ للسيطرة على الحريق.