الأحد 9 يونيو 2019 6:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما مدى رضاك عن الدراما الرمضانية للموسم الجاري؟
النتـائـج تصويت

اندلاع حريق ضخم في مبنى سكني بلندن.. وتوجه 10 سيارات إطفاء لموقع الحادث

نور رشوان
نشر فى : الأحد 9 يونيو 2019 - 5:49 م | آخر تحديث : الأحد 9 يونيو 2019 - 5:49 م

شهدت العاصمة البريطانية لندن، مساء الأحد، اندلاع حريق ضخم في أحد المباني السكنية.

وقالت هيئة الدفاع المدني البريطاني، حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، مساء الأحد، إنه تم إرسال عشر سيارات أطفاء إلى موقع الحادث؛ للسيطرة على الحريق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك