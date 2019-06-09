الأرصاد: غدا ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة؛ ليسود غدا الاثنين، طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة، والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على الوجه البحري، والقاهرة، وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 35

شبين الكوم 22 34

طنطا 22 34

دمنهور 21 32

الإسكندرية 21 28

بلطيم 21 28

مطروح 21 28

السلوم 20 30

سيوة 23 37

بورسعيد 22 29

دمياط 21 29

الزقازيق 20 35

الإسماعيلية 21 36

السويس 22 35

العريش 18 34

رفح 19 33

رأس سدر 25 37

نخل 17 35

نويبع 26 36

طابا 22 34

كاترين 15 31

الطور 22 37

شرم الشيخ 27 37

الغردقة 26 35

مرسى علم 27 35

الفيوم 23 35

بنى سويف 23 36

المنيا 23 36

أسيوط 24 36

سوهاج 24 37

قنا 25 38

الأقصر 25 38

أسوان 28 39

أبوسمبل 27 38

الوادى الجديد 24 37

شلاتين 24 35

أبو رماد 25 34

حلايب 25 33

رأس حدربة 26 32