رئيس وزراء اليابان يزور إيران الأربعاء وسط تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن



يبدأ رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي زيارة لإيران يوم الأربعاء المقبل، حيث يُتوقع أن يحاول إقناع الرئيس الإيراني، حسن روحاني والزعماء الإيرانيين الآخرين بالتوصل لحل سلمي للتوترات المتصاعدة مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي لعام 2015 ، طبقا لما ذكرته وكالة "جي.جي.برس" اليابانية للأنباء اليوم الأحد.

وستكون الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام الأولى التي يقوم بها رئيس وزراء ياباني منذ 41 عاما.

ويأمل آبي في استعراض قوته الدبلوماسية للعالم، قبل انتخابات مجلس المستشارين (الغرفة الأعلى في البرلمان) التي تجرى في هذا الصيف.

ورئيس الوزراء في وضع جيد للاضطلاع بدور الوسيط، بفضل صلته الشخصية بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب والعلاقة الودية المستمرة منذ زمن طويل بين اليابان وإيران.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية اليابانية "اليابان هي الدولة الوحيدة الذي يمكن للجانبين أن يتحدثا معها بصراحة" مشيرا إلى أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف قام بزيارة مفاجئة إلى اليابان في منتصف مايو الماضي قبل زيارة رسمية قام بها ترامب.