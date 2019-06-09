غرق سفينة شراعية أثرية بعد اصطدامها في نهر الإلبه بألمانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

غرقت سفينة "رقم خمسة إلبه" الشراعية الأثرية التي تم إصلاحها وصيانتها منذ مدة وجيزة بعد اصطدامها اليوم السبت بسفينة شحن تحمل حاويات داخل مياه نهر إلبه بألمانيا ما أدى إلى غرقها.

وقالت نقطة شرطة بلدة شتادي التي وقع عندها الحادث، والتابعة لشرطة مدينة هامبورج اليوم إن الحادث أسفر عن جرح خمسة أشخاص منهم امرأة أصيبت بجروح شديدة.

ويرجع بناء السفينة التاريخية المصنوعة من الخشب إلى عام 1883، وقد تكلفت إعادة بنائها حوالي 1.5 مليون يورو وأعيد استغلالها في الرحلات السياحية.

وقالت الشرطة إن السفينة اصطدمت في الثانية والنصف بعد ظهر اليوم عند ربوة شتادر ساند الرملية بسفينة الشحن "أستروسبرينتر" المحملة بالحاويات والتى يصل طولها إلى 141 مترا، وترفع علم قبرص وهي في طريقها إلى بحر الشمال.

ولم تتمكن الشرطة حتى الآن من الإدلاء بمعلومات عن كيفية وقوع الحادث.

كانت السفينة التاريخية تحمل 43 شخصا على متنها تمكنت قوات الإنقاذ في شتادي ومنقذين آخرين من نقلهم إلى مكان آمن.

ولم تتمكن السلطات من نقل السفينة الشراعية الأثرية إلى ضفة النهر، حيث غرقت في منطقة مصب نهر شفينجه.

واصلت سفينة الشحن سيرها في البداية، إلا أن الشرطة تجري حاليا تحقيقات على متنها.

تعد هذه السفينة التي يصل طولها إلى 37 مترا آخر نسخة تمتلكها ولاية هامبورج من حقبة صناعة السفن الخشبية.

بدأت هذه السفينة العمل عام 1883 ، وحازت مؤسسة هامبورج ماريتايم ملكيتها في عام 2002 وأعادتها إلى هامبورج ثانية.

كانت هذه السفينة التقليدية تشارك في أحداث مثل ذكرى ميلاد الميناء وتستخدم في رحلات النزهة السياحية، وفي الآونة الأخيرة أمضت ثمانية أشهر داخل أحد أحواض بناء السفن الدنماركية حيث زودت مؤخرا بمكونات إضافية منها ألواح خارجية ومؤخرة جديدة.