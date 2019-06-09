مدرب أستراليا : لن نغير أسلوب لعبنا رغم الهزيمة أمام إيطاليا بمونديال السيدات

أكد آنتي ميليسيتش المدير الفني للمنتخب الأسترالي أن فريقه لن يغير أسلوب لعبه رغم الهزيمة 1 / 2 التي منى بها الفريق اليوم الأحد أمام نظيره الإيطالي في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الثالثة في الدور الأول لبطولة كأس العالم 2019 للسيدات بفرنسا.

وأوضح ميليسيتش : "لن نغير أسلوب لعبنا. سنظل على طريقتنا التي تعتمد على بناء اللعب من خط الظهر".

وأضاف : "أعتقد أن دفاعنا منح الفريق المنافس العديد من الفرص في منطقة دفاعنا التي كان يجب أن نسيطر عليها تماما. من المزعج أن نخسر ولكننا سنظل على تماسكنا وسنركز على مباراتنا القادمة أمام المنتخب البرازيلي".

وأشار ، في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) ، : "سيطرنا على مجريات اللعب في الشوط الأول وكنا الأكثر استحواذا على الكرة لكننا أهدرنا الفرص التي سنحت لنا".

وقالت ليزا دي فانا لاعبة المنتخب الأسترالي ، التي شاركت في وسط الشوط الثاني من المباراة ، : "كان علينا أن نواصل الأداء بالشكل القوي حتى آخر لحظة وأن نهز شباك المنافس بمزيد من الأهداف. ولكن ، على أي حال ، المباراة الأولى لا تحسم البطولة".