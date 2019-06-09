شرطة المرافق بالإسكندرية تشن حملتي إزالة للإشغالات في أحياء وسط وشرق

شنت شرطة المرافق بأحياء "وسط، وأول المنتزه" بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، حملتين مكبرتين استهدفتا رفع الإشغالات وفروشات المقاهي والباعة الجائلين والحواجز الحديدية والكاوتش التالف والكتل الخرسانية وكافة وصور أشكال التعديات على الطريق العام.

وجرت الحملة الأولى في نطاق حي أول المنتزه، حيث استهدفت شوارع "طريق الجيش، وخالد بن الوليد، وشارع 57، والمستجد، وخليل حمادة، وفاروق عبد الوهاب" بمشاركة مسؤولي إدارة أشغال الطريق والإعلانات، وشرطة المرافق".

بينما الحملة الثانية استهدفت منطقتي "العطارين وباب شرقي" التابعتين لنطاق حي وسط، وأسفرت عن تحصيل غرامات فورية قيمتها 32 ألف جنيه عن مخالفات واقعة في شوارع: "المينا الشرقيه، الشهدا، صفيه زغلول، طريق الحرية، سوتر، وأرسطو".