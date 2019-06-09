فنزويلا تغلق قنصلياتها بـ3 مدن كندية ردا على إغلاق أوتاوا سفارتها في كاراكاس مؤقتا

أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية -اليوم الأحد- أنها ستغلق قنصلياتها في مدن "فانكوفر وتورونتو ومونتريال" وتحصر نشاطاتها الدبلوماسية في سفارتها في أوتاوا، ردا على إغلاق كندا سفارتها بكراكاس مؤقتا.

ونقل موقع بانوراما الإلكتروني الفنزويلي عن بيان الوزارة أنه "بموجب مبدأ المعاملة بالمثل ستقوم كراكاس بوقف النشاط في قنصلياتها العامة في "فانكوفر وتورونتو ومونتريال" مؤقتا وستتركز كل مهام الدبلوماسية الفنزويلية في مقر سفارتها بأوتاوا".

وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية - في بيان - إن " قرار كندا إغلاق سفارتها في كراكاس مؤقتا ليس مجرد قضية إدارية، بل قرار سياسي يدل على العداء المستمر لهذه الحكومة حيال فنزويلا".

وكانت كندا قد أعلنت قبل أسبوع قرارها إغلاق سفارتها في فنزويلا مؤقتا ، مشيرة إلى رفض الرئيس نيكولاس مادورو اعتماد دبلوماسيين ينتقدون حكومته.