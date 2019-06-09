الآلاف يتظاهرون في وارسو للمطالبة بحقوق المثليين

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تظاهر الآلاف في العاصمة البولندية وارسو اليوم السبت للمطالبة بمساواة الأقليات الجنسية بالأغلبية في مجال حقوق الإنسان تحت شعار "حرية، مساواة، محبة ".

وأوضحت صور نقلها التلفزيون أمواجا من أعلام قوس قزح تمتد في منطقة وسط العاصمة البولندية.

ونظمت هذه المسيرة التي سميت "مسيرة المساواة" تحت رعاية رئيس مدينة وارسو رافال ترزاسكوفسكي.

وأكد ترزاسكوفسكي وهو معارض بولندي قائلا: "ما يهمني في الواقع هو أن تكون وارسو مدينة تسامح منفتحة، واليوم هي كذلك".

وقدم رئيس المدينة الشكر لعدد من سفارات الدول الغربية التي دعمت المسيرة.

وترفض الحكومة البولندية التي تتألف من المحافظين القوميين في هذه الدولة الكاثوليكية مساواة العلاقات المثلية بالعلاقات الزوجية بين الرجال والنساء وترى أن مؤسسة الأسرة التقليدية تتعرض لتهديد بسبب هذه المطالب.

وبثت شبكة "تي في بي" إنفو المقربة من الحكومة على موقعها بشبكة الإنترنت تقريرا تتضح فيه نبرة الاستياء يفيد بأن هذه المظاهرات تحمل لافتة لم يكتب عليها فقط: "الزواج للجميع"، وإنما أيضا تطالب بحق الشركاء المثليين في تبني الأطفال علاوة على ذلك.

وجاءت تعليقات القراء على ذلك مشبعة بالاستياء والإشارة إلى أن الدستور البولندي يدعم فقط الأسر المكونة من رجل وامرأة وأطفال.