بطريرك الموارنة اللبناني يدعو لسرعة إقرار الموازنة وعدم المساس بمخصصات الجيش

دعا البطريرك الماروني في لبنان الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، مجلس النواب اللبناني إلى الإسراع في إقرار مشروع الموازنة العامة للبلاد الذي أعدته الحكومة، مع التركيز على الجوانب الخاصة بمكافحة الفساد وإهدار المال العام، وعدم المساس بدخول الطبقات الكادحة والمؤسسات الصغيرة والقوات المسلحة.

وأكد بطريرك الموارنة – في كلمته خلال قداس الأحد – أهمية وضع خطة للنهوض الاقتصادي في لبنان، وإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية جذرية وهيكلية.

وطالب البطريرك الراعي المسئولين السياسيين، بالتضامن وبذل أقصى الجهود والتعاون في ما بينهم، من أجل حماية لبنان، وأن يكون التنافس بينهم في الخيارات التي تحقق الصالح العام، بدلا من التراشق الكلامي الذي يذكي الروح الطائفية والمذهبية ويوتر الأجواء.

وشدد على ضرورة احترام القانون والعدل، وعدم التدخل في عمل السلطة القضائية والمحاكم وشئون الجيش وجهاز قوى الأمن الداخلي وسائر الأجهزة والمؤسسات الأمنية.

كما دعا البطريرك الماروني مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بكافة أنواعها، إلى التوقف عن "حالة التفلت واستباحة المحرمات والمقدسات والخصوصيات الشخصية والكرامة الإنسانية وابتزاز الأشخاص والضغط على القضاء".. مؤكدا أن الأمور لا يمكن أن تستمر في ظل هذه الأوضاع المتردية التي يشهدها لبنان من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وأن الأمر يستدعي تدخل السلطات والأجهزة المعنية لتحمل مسئولياتها في هذا الصدد.

من ناحية أخرى، أكد الراعي أهمية عودة النازحين من أبناء العراق وسوريا المشتتين في عدد من البلدان، إلى وطنهم وأرضهم، وحماية حقوقهم المدنية وهويتهم الثقافية وتاريخهم، حتى يمكن لهم التغلب على المساعي الرامية إلى تشتيتهم وضرب هويتهم وتغيير مجرى تاريخهم.