2018 عام التراجع السكاني الطبيعي في اليابان

أصدرت الحكومة اليابانية يوم الجمعة الماضية، عملية حسابية تقريبية للإحصاءات الحيوية لعام 2018، وكشفت أن عدد الوفيات ناقص المواليد بلغ 44485، وهو ما يتجاوز 400000 للمرة الأولى في تاريخ اليابان.

وبلغ معدل الخصوبة الإجمالي، الذي يشير إلى العدد المقدر للأطفال الذين ستنجبهم المرأة في حياتها 1.42 للعام الثالث على التوالي، ومن المتوقع أن يستمر عدد السكان في الانخفاض، فإن دعم تربية الأطفال وتحسين إنتاجية العمل سيظل من القضايا الرئيسية.

وشهد عدد سكان اليابان زيادة قدرها 458208 في عام 1989، لكن الأمر أخذ في الهبوط في عام 2005، عندما انخفض بمقدار 21.266، وزاد العدد بمقدار 8224 في عام 2006، لكنه يتناقص باستمرار منذ عام 2007.

انخفض معدل الخصوبة الإجمالي بنسبة 0.01% كل عام منذ عام 2015 ، عندما بلغ 1.45، وسجلت أوكيناوا أعلى نسبة وهي 1.89 ، بينما سجلت طوكيو أدنى نسبة عند 1.20.

وقالت وزارة الصحة والعمل، إن انخفاض عدد المواليد يرجع جزئيًا إلى انخفاض عدد النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 و 39 عامًا، ويمثلن حوالي 85% من الولادات، وكذلك للاتجاه نحو الزواج اللاحق.

وضعت الحكومة هدفًا لتحقيق "معدل الخصوبة المرغوب فيه وهو 1.8"، والذي يتم حسابه على افتراض أن الشباب سوف يتزوجون وفقًا لرغباتهم وأنجبوا أكبر عدد ممكن من الأطفال.

وفي أكتوبر من هذا العام ، تخطط الحكومة لإدخال برنامج مجاني للتعليم قبل المدرسي ورعاية الأطفال إلى جانب تحسين الدعم للعائلات التي لديها أطفال صغار، وذلك من أجل تعويض قوة العمل، وتهدف الحكومة إلى تحسين إنتاجية العمل من خلال التنفيذ للقوانين المتعلقة بإصلاح أسلوب العمل والتي دخلت حيز التنفيذ في أبريل.