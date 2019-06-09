مسؤولون مكسيكيون يكذبون ترامب: المكسيك لم توافق مطلقا على شراء مزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية

قال مسؤولون مكسيكيون ، اليوم السبت، إن بلادهم لم توافق مطلقا على شراء مزيد من المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة ضمن اتفاق توصل إليه الجانبان ليل الجمعة بشأن أمن الحدود والهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك حسبما نقلت اليوم السبت وكالة أنباء بلومبرج عن ثلاثة مسؤولين مكسيكيين، دون الكشف عن هوياتهم.

وأضافت الوكالة أن تصريحات المسؤولين المكسيكيين تتعارض مع ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق بشأن ذلك الاتفاق.

وكان ترامب قال عبر حسابه على تويتر اليوم السبت إن المكسيك وافقت على "البدء فورا في شراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية من مزارعينا الوطنيين العظماء".