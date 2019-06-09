ولي عهد أبوظبي يبحث مع وزير خارجية ألمانيا سبل دعم العلاقات الثنائية

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، مع وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها ومجالات التعاون الاستراتيجي في ظل ما يجمعهما من روابط صداقة متميزة ومصالح مشتركة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والاجتماعية والتعليمية، إضافة إلى التنسيق والعمل المشترك بشأن العديد من القضايا والملفات على المستويين الإقليمي والدولي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام " أن الجانبين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر حول المستجدات الراهنة وتطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على أمنها واستقرارها، إضافة إلى عدد من القضايا التي تهم البلدين.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، حرص البلدين على مواصلة ترسيخ علاقاتهما والعمل المشترك من أجل تنميتها وتنويع مقوماتها وفرصها الواعدة بما يحقق تطلعات الشعبين، مشددين على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار والسلام والتنمية لشعوب المنطقة ودولها.