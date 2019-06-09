اليونان تؤكد أنها ستدافع عن حقها في المنطقة الاقتصادية الخالصة

حذر الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس تركيا اليوم الأحد، من أن بلاده ستدافع عن حقها القانوني في تحديد منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وأكد بافلوبولوس - وفقا لما أوردته صحيفة "كاثمريني" اليونانية - أن اليونان لديها "الدعم النشط" في هذه المسألة من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) والولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن تركيا ربما لم تلتزم باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 بسبب ادعاءاتها ضد اليونان وقبرص، إلا أنها مقيدة بقواعد الاتفاقية.

كما حذر بافلوبولوس من انتشار القوى النازية والفاشية والقومية في أوروبا.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس اليوناني في فعاليات إحياء ذكرى عمل المقاومة ضد القوات الألمانية المحتلة في جزيرة كريت في يونيو 1942.