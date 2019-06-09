قالت وزارة الخارجية القبرصية، إن وزيرها نيكوس كريستودوليدس سيجري غدا الاثنين، محادثات ثنائية مع نظيره السلوفاكي ميروسلاف لاجاك ، سوف تتطرق إلى عدة قضايا ملحة ذات محل اهتمام مشترك.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء قبرص "سي إن إيه" اليوم الأحد - أن وزير الخارجية السلوفاكي سوف يصل إلى قبرص غدا في زيارة رسمية تستغرق يومين، يعقد خلالها اجتماعا خاصا مع نظيره القبرصي؛ يستعرض خلالها الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

كما أنه من المقرر أن يناقش الوزيران الإجراءات الاستفزازية التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص والقضايا التي تتصدر جدول أعمال الاتحاد الأوروبي والعلاقات الثنائية بين البلدين.