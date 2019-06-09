اتحاد إسلامي بألمانيا يعرب عن استيائه من نقص الاهتمام في مواجهة التحريض ضد المسلمين

اتهم الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية بألمانيا "ديتيب"، الأوساط السياسية الألمانية والمجتمع الألماني بنقص الاهتمام في مواجهة الوضع الأمني المحتدم و"أوجه التحريض المفتوحة ضد مسلمين ويهود".

وقال الأمين العام للاتحاد عبد الرحمن أتاسوي في مدينة كولونيا، غربي ألمانيا، إن المسلمين مهددون، مضيفا: "المثال الأخير لذلك هو بالتأكيد المنشورات التي تحمل صلبانا معقوفة، والتهديدات بالقتل التي صدرت ضد مسلمين في حي مولهايم بكولونيا قبل أيام قليلة من إحياء الذكرى الخامسة عشر لضحايا هجوم قنبلة المسامير الذي نفذته الجماعة الإرهابية (الاشتراكيون الوطنيون تحت الأرض)".

يشار إلى أن اليوم الأحد يوافق موعد إحياء ذكرى ضحايا هذا الهجوم بمدينة كولونيا الألمانية.

يذكر أنه في التاسع من شهر يونيو عام 2004، قام أعضاء الحركة اليمينية المتطرفة الذي ينتمون للنازيين الجدد، بتفجير قنبلة مسامير أمام صالون تصفيف شعر بحي مولهايم، ما أسفر عن إصابة 22 شخصا، أربعة منهم أصيبوا بإصابات خطيرة.

كما جرى توزيع منشورات تحتوي على صلبان معقوفة، وعثر على دعوات بالتحريض على العنف ضد مسلمين في صناديق بريد بالحي في وقت سابق الأسبوع الجاري.