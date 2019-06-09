الترجي التونسي يفتقد جهود 11 من لاعبيه في مباراة الديربي

تأكد غياب 11 لاعبا عن صفوف الترجي في مباراة الديربي التي يخوضها في وقت لاحق اليوم الأحد أمام جاره النادي الأفريقي، والمؤجلة من المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري التونسي لكرة القدم.

ويفتقد الترجي جهود خمسة لاعبين التحقوا بالمنتخب التونسي الذي يخوض بعد غد الثلاثاء مباراة ودية أمام كرواتيا استعدادا لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 المقررة بمصر، وهم الحارس معز بن شريفية وأيمن بن محمد وغيلان الشعلالي وأنيس البدري وطه الخنيسي.

والتحق الجزائري يوسف البلالي بمنتخب بلاده استعدادا لكأس أفريقيا كما يغيب قائد الفريق خليل شمام وشمس الدين الذوادي والنيجيري لوكزا بسبب الإصابات والإيفواري كوليبالي بسبب تراكم ثلاثة إنذارات والليبي حمدو الهوني لارتباطه بزفافه.

وكان الترجي قد حسم بالفعل تتويجه بلقب الدوري التونسي للمرة 29 في تاريخه، إثر فوزه على شبيبة القيروان برباعية نظيفة في الثالث من يونيو الجاري في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة والعشرين.

ويحتل الأفريقي المركز الخامس برصيد 34 نقطة ويتطلع إلى الفوز والصعود إلى المركز الرابع الذي يشغله اتحاد بن قردان، وذلك لضمان المشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.