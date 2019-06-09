حذر رئيس لجنة الأزمة في مدينة غات الليبية "الطاهر الكبش" من أزمة بيئية قد تضرب المنطقة الواقعة في أقصى جنوب غرب ليبيا في الصحراء الكبرى، بالقرب من الحدود الجزائرية، والتي اجتاحتها فيضانات وسيول ناجمة عن الأمطار الغزيرة منذ الرابع من الشهر الجاري.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية قد أعلن يوم الخميس الماضي "غات" منطقة "منكوبة".

وقال الطاهر في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الأحد "الأزمة ناتجة عن ركود مياه الأمطار واختلاطها بجثث الحيوانات النافقة والنفايات، وكذلك اختلاط مياه بعض الآبار مع مياه الصرف الصحي، وانتشار بعض الأمراض كالإسهال المزمن لدى الأطفال بشكل خاص"، مشيرا إلى إغلاق آبار عديدة بعد تلوثها، واضطرار السكان إلى استعمال آبار أخرى محدودة غير كافية.

واشتكى الطاهر من تدهور الأحوال العامة في المنطقة بعد الفيضان الذي أسفر عن وفاة شخصين وجرف العديد من المباني وأدى لنزوح الآلاف من السكان، ومقتل المواشي، الأمر الذي زود من احتمال وقوع كارثة بيئية في المدينة التي يقطنها 30 ألف نسمة.

وأشار إلى استقبال المدينة طائرتي إغاثة من حكومة الوفاق في طرابلس، وطائرة واحدة من الحكومة المؤقتة في شرق البلاد، واصفا ما تم استقباله بالقليل مقارنة بما تعرضت له المنطقة نتيجة السيول التي غمرت مساحة طولية تقدر بـ 160 كيلومترا.

وأضاف الطاهر أن الكهرباء والاتصالات بدأت تعود بشكل تدريجي لبعض المناطق اليوم الأحد.