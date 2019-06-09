قائد عسكري بالمعارضة السورية: عشرات القتلى والجرحى من القوات الحكومية في اللاذقية وحماة

قال قائد عسكري في المعارضة السورية إن القوات الحكومية السورية تكبدت اليوم الأحد، خسائر كبيرة على جبهات ريف اللاذقية وحماة.

وأكد القائد العسكري في الجبهة الوطنية للتحرير، التابعة للجيش السوري الحر، أن "أكثر من 40 عنصرا، بينهم ضابطان من القوات الحكومية السورية والمجموعات المسلحة الموالية لها، قتلوا في منطقة تل أبو الأسعد في جبل عطيرة في ريف اللاذقية الشمالي، وذلك في هجومين على مواقع القوات الحكومية".

وأكد القائد العسكري، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن "مقاتلي سرية المهام الخاصة تمكنوا من قتل جميع العناصر في المنطقة واغتنام عدد من الأسلحة والذخائر".

وفي ريف حماة الشمالي، والذي يشهد أعنف المعارك بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة في بلدة تل ملح، أوضح القائد العسكري أن "فصائل المعارضة تسيطر على أكثر من 80 بالمئة من البلدة، وأنها تمكنت من قتل أكثر من 30 عنصرا، بينهم عشرة، في استهداف سيارة تقلهم بصاروخ مضاد للدروع على أطراف قرية الجلمة".

وأشار إلى أن مقاتلي المعارضة يواصلون تقدمهم لبسط سيطرتهم الكاملة على البلدة، وأن الأنباء التي تبثها وسائل إعلام حكومية سورية وروسية حول سيطرة قواتهم على البلدة غير صحيحة.

كما نفى الناطق الرسمي باسم "الجبهة الوطنية للتحرير" النقيب ناجي مصطفى ما نقلته وسائل إعلام سورية وروسية حول سيطرة قواتهم على بلدة تل ملح.

وأكد مصطفى، في تصريح لـ (د.ب.أ)، أن "القوات الحكومية المدعومة بمقاتلين من روسيا وإيران فشلت في استعادة البلدة ودفعت اليوم بالمئات من قوات العميد سهيل حسن المعروف بالنمر".