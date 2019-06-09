محمد إمام أخويا.. هانى سلامة ممثل من العيار الثقيل

ضيف الشرف يعكس ثقة زملائى وهذا يسعدنى على المستوى الإنسانى والمهنى

أرفض مشاركة أبنائى فى الفن بسبب دراستهم.. ومى عزالدين طلبتهم فى «البرنسيسة بيسة»

«خط ساخن» سيأخذ حقه بعد رمضان.. واستكمال تصوير مسلسل «الضاهر» وفيلم «زنزانة 7» بعد العيد

اعتذرت عن فيلم «الممر» بسبب سفرى وكنت أتمنى المشاركة فيه.. وأسعى لتقديم دور رجل عسكرى

أقدم «مطحنة» فى «زنزانة 7» ويتم طرحه فى عيد الأضحى المقبل



ظهر الفنان أحمد التهامى فى السباق الرمضانى هذا العام، بأكثر من شخصية متنوعة كشف فيها عن موهبة خاصة، حيث قدم بمسلسل «قمر هادى» شخصية شريرة يدعى «القرش»، بينما قدم شخصية «سمير» فى مسلسل «هوجان»، بالإضافة إلى مسلسلى «البرنسيسة بيسة» و«طلقة حظ» كضيف شرف.

ويقول الفنان أحمد التهامى، إن سبب مشاركته فى مسلسل «قمر هادى» الذى يمتاز بالدراما والغموض رغم مشاركته فى أعمال كوميدية منها «هوجان» و«البرنسيسة بيسة» و«طلقة حظ»، كان نتيجة بحثه الدائم على التنوع فى أدواره الفنية التى يقدمها، ويريد أن يقدم الأدوار المركبة والصعبة، التى تحتاج لجهد وعمل كبير، وعندما عرض عليه المخرج رءوف عبدالعزيز دور «القرش» نال إعجابه ووافق عليه.

وأوضح أن العمل مع المخرج رءوف عبدالعزيز ممتع جدا، وأنه سعيد بهذا الدور لأنه دور مركب وجديد عليه لم يقدمه من قبل، مشيرا إلى أنه يبحث دائما على تقديم أدوار جديدة، مع ضرورة تنوع الأدوار وعدم تشابهها مع بعضها، وأنه يسعى لتقديم أعمال تمتاز بالغموض خلال الفترة القادمة، وأن مثل هذه الأعمال تنال إعجاب الجمهور بشكل كبير، ويتمنى أن يجد دائما الأدوار الجيدة التى يريد أن يقدمها مع ضرورة وجود الدور فى عمل جيد وممثلين كبار لكى يكون للدور صدى كبير عند الجمهور.

وأضاف «التهامى»، أن تحضيره لهذه الشخصيات فى وقت واحد سبب له إرهاقا بدنيا، وأن مشاركته المهمة كانت فى مسلسلى «قمر هادى» و«هوجان»، وكان تقديمه لشخصية مجرم يدعى «القرش» فى «قمر هادى» محطة مهمة بالنسبة له وذاكرها بشكل جيد وأخذت وقتا طويلا لتحضيره لها، كما أنه سعيد بالعمل فى هذا المسلسل ومع نجوم العمل منهم الفنان هانى سلامة وهو ممثل من العيار الثقيل، ومحسن محيى الدين، وداليا مصطفى، ويسرا اللوزى، بينما مسلسل «هوجان» كان صعوبته فى مشاهد الأكشن المتعددة فى المسلسل ويعد من الأعمال المهمة فى رمضان، كما وصف ترشيحه للمسلسل من قبل الفنان محمد إمام قائلا: «فرح أخوك وعايزك تقف معاه فى فرحه»، وكان متوقعا نجاح المسلسل، مشيدا بأداء كاتب العمل محمد صلاح العزب، وكانت مشاركته مع محمد إمام مهمة: «هوجان بالنسبالى رايح أقف جنب أخويا».

واستكمل أنه يحب الكوميديا لذلك شارك فى مسلسلى «البرنسيسة» و«طلقة حظ» كضيف شرف، بعدما رشحته الفنانة مى عزالدين، والفنان مصطفى خاطر، مؤكدا أنه يحب دور ضيف الشرف، لأنه يعكس ثقة زملائه فيه وأن وجوده سيضيف للعمل، ويرى أن هذه المشاركة تكون معنوية نتيجة ثقة زملائه وهم بحاجة ليقف بجانبهم فهذا يسعده على المستوى الإنسانى وكممثل.

وأشار «التهامى» إلى أنه دائما ما يبحث عن دور يجتهد فيه ويصب تركيزه عليه، وكان يسمع من الناس أنه مقل فى أعماله الفنية حتى أن البعض اعتقدوا أنه ابتعد عن الفن، موضحا أنه تلميذ الفنان عادل إمام، ويبحث دائما على دور جيد فى عمل مميز لكن الجمهور لا يرى ذلك ويبحث دائما على مشاهدة الفنان على الشاشة، مما جعله يقرر أن يقبل جميع الأعمال التى تعرض عليه مع عدم تقديم أدوار مشابهة، رافضا الانحصار فى أدواره، مؤكدا أنه يحب عمله جدا، كما شعر بالإجهاد خلال تقديمه لهذه الأعمال الرمضانية، والتى ارتبطت مع تصويره لأفلام «عيش حياتك، عمر خريستو، كازانوفا»، التى تم عرضها هذا العام، بالإضافة لتصوير فيلم «حملة فرعون» الذى يعرض فى سباق عيد الفطر المبارك، والتى تطلبت مجهودا كبيرا وعدم رؤيته لأسرته لمدة 3 شهور.

وعن مشاركة نجليه «خديجة» و«مصطفى» فى مسلسل «البرنسيسة بيسة»، قال إنه يرفض دخولهما الحياة العملية والوسط الفنى بسبب دراستهما، موضحا أنهما يحبان الفن ويشاركان فى التمثيل من خلال المسرح المدرسى، وتفاجأ بتقديم ابنته «خديجة» لدور المناضلة الجزائرية جميلة بوحريد ودور صباح فى إحدى المسرحيات، وعندما طلبت منه مى عزالدين مشاركتهما معها فى المسلسل أبلغها بأنه لا يريد مشاركتهما الآن فى أعمال فنية لكنها طلبت منه مشاركتهما مجددا فوافق.

وأكد أحمد التهامى، أن دوره فى مسلسل «خط ساخن» هو من الأدوار الصعبة حيث يظهر فى مشهد يتعرض لحادثة ويتم إلقاء السيارة التى يستقلها فى النيل، موضحا أن عرض المسلسل عبر قناة مشفرة لا يعرضه للظلم، حيث يتم بثه حصريا على إحدى القنوات السعودية، لكنه سيتم عرضه فى مصر وسيأخذ حقه من المتابعة، ولكن عندما تقوم قناة فضائية بأخذ حقوق بث المسلسل يعنى أنه عمل مهم وأنه ذو قيمة، كما أن الجمهور يتابع المسلسل مقابل المال، والمسلسل يجمع كوكبة كبيرة من النجوم منهم؛ سولاف فواخرجى، وحسين فهمى، ونضال الشافعى.

وأوضح «التهامى» أنه يتبقى أسبوع تصوير فى مسلسل «الضاهر» لحين الانتهاء منه، ويتم استكمال التصوير بعد عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أنه سيكون هناك موسم للمسلسلات بعد عيد الفطر، كما أوضح أنه يقدم دور بلطجى فى فيلم «زنزانة 7»، يدعى «مطحنة»، «راجل مخلصاتى بيحل مشاكل الناس وعنده رجالته»، وهى شخصية صعبة ومهمة، وتم إيقاف تصويره قبل انطلاق رمضان بأسبوع، نظرا لانشغال نجوم العمل بتقديم أعمال خلال السباق الرمضانى، على أن يتم استئناف التصوير بعد عيد الفطر المبارك، ومن المقرر عرضه فى سباق عيد الأضحى المقبل.

واختتم أحمد التهامى تصريحاته، بالتأكيد على أن سبب اعتذاره عن عدم المشاركة فى فيلم «الممر» الذى يتم طرحه فى سباق عيد الفطر، هو انشغاله فى سفره ولم يتمكن من العودة للمشاركة مع صناع العمل، مؤكدا أنه يتمنى تقديم الأدوار البطولية التى يقوم بها رجال القوات المسحلة والشرطة، لأنه يرى أن إبراز هذه الأدوار هو دور الفنانين لتعريف الأجيال القادمة معنى الجيش والشرطة ومدى تضحياتهم بأنفسهم تجاه الوطن، وتوجيه الشكر لرجال الجيش والشرطة من خلال هذه الأدوار بطريقة فنية.