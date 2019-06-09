المرصد السوري: مقتل أكثر من 240 شخصا في اشتباكات بإدلب

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، إن أكثر من 240 شخصا لقوا حتفهم خلال الساعات الماضية في اشتباكات عنيفة بين القوات التابعة للرئيس بشار الأسد والمعارضة في محافظة إدلب الواقعة شمال البلاد.

وأوضح عبد الرحمن ـ في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم /الأحد/ من لندن ـ إن قوات الأسد تمكنت من استعادة السيطرة على بلدة الجلمة الاستراتيجية الواقعة غربي تل الملح، مشيرا إلى أن هذا يأتي في الوقت الذي يشن فيه الطيران الروسي غارات جوية مكثفة على المناطق التي تتواجد فيها قوات المعارضة ومنها منطقة تل الملح.

وكان المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر عدنان حزام قد وصف الوضع الإنساني في محافظتي إدلب وريف حماة بأنه سئ للغاية.