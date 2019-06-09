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المجلس العسكري في السودان: وافقنا على الوساطة الإثيوبية بشكل مبدئي


نشر فى : الأحد 9 يونيو 2019 - 8:43 م | آخر تحديث : الأحد 9 يونيو 2019 - 8:43 م

أعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني موافقته على الوساطة الإثيوبية "مبدئيا"، مؤكدا الرغبة في العودة للتفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير والأطراف السياسية المعارضة في البلاد، بحسب وكالة رويترز.


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