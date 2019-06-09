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جامعة أمريكية ترفض تبرعا بـ 26 مليون دولار بسبب تصريحات عن الإجهاض

د ب أ
نشر فى : الأحد 9 يونيو 2019 - 3:50 ص | آخر تحديث : الأحد 9 يونيو 2019 - 3:50 ص

رفضت جامعة ألاباما الأمريكية منحة بقيمة 5ر26 مليون دولار من رجل الأعمال وقطب قطاع العقارات البارز هيو كولفرهاوس، أكبر متبرع لديها وحذفت اسمه من كلية الحقوق التابعة لها.

وجاءت تلك الخطوة بعد أن دعا كولفرهاوس الطلاب إلى مقاطعة الجامعة وهيئات الولاية لحظرها جميع أشكال الإجهاض بموجب قانون تم إقراره الشهر الماضي، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت .

من جانبها، قالت كيلي رينهارت، نائبة مستشار الجامعة لشؤون الاتصالات أن "الإجراء الذي اتخذه مجلس إدارة الجامعة هو نتيجة مباشرة لجهود كولفرهاوس الرامية للتدخل في شؤون كلية الحقوق".

وأضافت: "هذا هو السبب الوحيد لتصويت المجلس على حذف اسمه وإعادة المال إليه".


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