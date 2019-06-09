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الرئاسات العراقية تدرس توحيد الخطاب الرسمي العراقي الخارجي

بغداد - (د ب أ)
نشر فى : الأحد 9 يونيو 2019 - 8:03 م | آخر تحديث : الأحد 9 يونيو 2019 - 8:03 م

تدارست الرئاسات الثلاث في العراق السبل الكفيلة بتجنيب البلاد والمنطقة الأزمات والصراعات وتوحيد الخطاب الرسمي العراقي الخارجي.

وذكر بيان عراقي أن رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان عقدت اليوم اجتماعا وتم تدارس الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والتشريعية في البلاد، ومسألة إكمال تشكيل الحكومة ومناقشة ما نفذ من البرنامج الحكومي وأهمية انجازه لتحقيق تطلعات المواطنين، وبحث الأوضاع في محافظتي كركوك وديالى.

وتم التأكيد على ضرورة تضافر الجهود من أجل أن تنعم المدن بالأمن والإستقرار من خلال اعتماد اسلوب الحوار البناء وبث روح التعايش السلمي بين مكوناتهما وإشراك الجميع في إدارتهما.

واتفق المجتمعون على ضرورة التنسيق بين الرئاسات الثلاث من أجل توحيد الخطاب الرسمي واعتماد المسار المعتدل في علاقات العراق واستعراض آخر التطورات السياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي، وبحث السبل الكفيلة لتجنيب البلاد والمنطقة الأزمات والصراعات.

كما تم التطرق إلى مشاركة العراق في مؤتمري القمة العربية الطارئة والإسلامية اللتين عقدتا في مكة المكرمة وموقف العراق من الأزمة الحالية والتأكيد على أنه مثّل موقف الدولة العراقية وترجم مصالحها العليا، وعبر على الصعيد ذاته عن إجماع عراقي فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.

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