هل يصبح الروبوت بداية النهاية للحياة البشرية؟

الذكاء الاصطناعي أصبح كلمة السر والاتجاه الرئيسي في مجال التكنولوجيا الآن، لكن كثيرين يتخوفون من تطوراته على مستقبل البشر، حيث صٌنعت ريبوتات صغيرة من قبل شركة سوفت بنك والتي يمكن أن تٌستخدم في الكثير من المجالات، جاء ذلك بحسب التقرير الذي أذاعته قناة الغد حول مخاوف العالم من الريبوتات الصناعية.

وأفاد التقرير بأن مصنعي الريبوتات أرسلوا رسائل طمئنة للعالم أنه لا داعي للخوف من الآلات الذكية كون البشر هم القائمون على تطويريها ومعالجة قصورها، حيث تستخدم الريبوتات في المطارات ونقل المرضى داخل المستشفيات.

وأشار التقرير إلى أن تتمتع الروبوتات بالذكاء الإصطناعي الذي يتيح لها حل المشكلات بطريقة تشبه البشر، كما أن اغلب تكنولوجيا الذكار الإصطناعي غير مرئية كالروبوتات التي صممت خصيصًا للدردشة والتي تجيب على الأسئلة كالإنسان.