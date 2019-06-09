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السجن 5 سنوات لـ3 طلاب لاتهامهم بالانضمام لجماعة الإخوان في الشرقية

الشرقية – فاطمة علي:
نشر فى : الأحد 9 يونيو 2019 - 3:40 م | آخر تحديث : الأحد 9 يونيو 2019 - 3:40 م

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، اليوم الأحد، بمعاقبة 3 طلاب بالمرحلة الثانوية، بالسجن 5 سنوات لكلًا منهم لاتهامهما بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا يفيد بضبط كلًا من: "صلاح.ال" 16 سنة، و"حسن.م.م" 16 سنة، و"أحمد.أ.م" 17 سنة، طلاب، مُقيمين بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان؛ لاتهامهم بالإنضمام لجماعة الإخوان الإرهابية.

وذكرت التحقيقات في القضية رقم 2865 جنايات ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2014، اشتراك المتهمين في مظاهرات تحريضية ضد الدولة ومؤسستها بمدينة العاشر من رمضان، والتحريض على أعمال العنف والتظاهر.

وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة المتهمين محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.


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