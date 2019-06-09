الدفاع الروسية: عودة قرابة 900 لاجئ سوري إلى وطنهم خلال الساعات الـ 24 الماضية

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن حوالي 900 لاجئ سوري عادوا إلى وطنهم من الأردن ولبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن مركز استقبال وتخصيص وإقامة اللاجئين التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد - أن 884 شخصا عادوا إلى الجمهورية العربية السورية، من أراضي دول أجنبية، خلال اليوم الماضي : 341 شخصا (من بينهم 103 نساء و174 طفلا) غادروا لبنان متوجهين إلى سوريا عبر نقطتي تفتيش جايدت - يابس، و543 شخصا (بينهم 191 إمرأة و324 طفلا) من الأردن عبر نقطة تفتيش نصيب، بالإضافة إلى أربعة سوريين مشردين داخليا عادوا إلى أماكن إقامتهم الدائمة في البلاد.

ووفقا للمركز، قامت الوحدات الهندسية السورية بنزع فتيل 27 عبوة ناسفة في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.