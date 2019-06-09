قال الفنان أحمد السقا، إنه لا يشعر قط بأي غيرة تجاه الفنان أمير كرارة، أو أي ممثل آخر، خاض تجربة تقديم أعمال الأكشن.

وأضاف خلال برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت: «أمير كرارة ده صاحب بيت عندنا، وإحنا معندناش حتة الغيرة دي، ولو فيه بتبقى ضئيلة جدًا، إحنا مش في حرب، إحنا بنعمل عمل فيه متعة».

وذكر أنه تلقى أسرع رد فعل من الجمهور تجاه أعماله الفنية، بعد عرض مسلسل ولد الغلابة، لافتًا كذلك إلى أن كواليس العمل شهدت حالة من الود بين فريق العمل.

يذكر أن مسلسل ولد الغلابة من بطولة أحمد السقا وإنجي المقدم ومي عمر ومحمد ممدوح وهادي الجيار، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.