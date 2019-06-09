الجبهة الوطنية للتغيير بالسودان تدعو لتحكيم صوت العقل وحل الأزمة بالتفاوض

دعا حسن عبدالحميد، أمين الإعلام بالجبهة الوطنية للتغيير السودانية، إلى ضرورة تحكيم صوت العقل وحل الأزمة بالتفاوض وليس بالعصيان الذي يتضرر منه المواطن العادي، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء السودانية «سونا».

وقال في تصريح لـ«سونا»، إن ظروف السودان لا تحتمل المواجهة، معربًا عن أمله بالجلوس للتفاوض لحل القضايا المختلف حولها لأجل الوطن والمواطن.

وأشار إلى أن الأوضاع كان ينبغي أن تمضي إلى الانفراج لا إلى التصعيد خاصة وأن المجلس العسكري الانتقالى دعا الجميع للتفاوض ولم يغلق بابه، مضيفًا أن القوى السياسية تدعو للحوار وأنه يجب أن يكون مع كل القوى السياسية دون استثاء وليس مع فصيل بعينه.

كما ثمن دعوة حزب المؤتمر الشعبي الجلوس للتفاوض والخروج برؤية موحدة، معربًا عن أمله بأن تبلغ هذه المبادرة مداها للخروج برؤية موحدة تخرج الوطن من وهدته.

وأعلن ترحيبه بمبادرة رئيس الوزراء الأثيوبي، وتوقع أن تشمل الوساطة الأثيوبية كل القوى السياسية وليس فصيلًا بعينه.

وأوضح أن فض الاعتصام بالقوة فيه خطأ لأن هناك أرواحًا أزهقت، قائلًا في الوقت ذاته: «نحن ضد المظاهر السالبة التي جرت في ساحة (كولومبيا)»، مضيفًا أن هذا كله كان ينبغي أن ينتهي فورًا ولكن دون إراقة دماء.

وذكر أن إغلاق الشوارع الرئيسية الذي كان يمارسه الثوار يعتبر قمة الفوضى سواء في منطقة الاعتصام بالقيادة العامة أو في الأحياء الرئيسية، ولفت إلى أن ذلك لايجوز شرعًا ولا قانونًا، قائلًا إن القانون يعتبر إغلاق الشوارع جريمة جنائية كما في قانون الحركة، بالإضافة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى كف الأذى عن الطريق وأن إغلاق الطرق قمة الأذى.