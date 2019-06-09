شركة تنشئ أول حمام سباحة في العالم برؤية 360 درجة للمناظر الطبيعية بلندن

كشفت شركة «كومباس بولز» لتصميم حمامات السباحة، عن تصميم حمام سباحة تبلغ سعته 600 ألف لتر، أعلى مبنى من 55 طابقًا والمسمى «إنفينيتي لندن»، حسبما نشر موقع «سي إن إن».

ويدّعي المصممون أن هذا هو الأول من نوعه في العالم، ويصفون الهيكل بأنه «المبنى الوحيد في العالم الذي يضم مجموعة لا نهائية من المناظر العامة من جميع الجهات بنسبة 360 درجة».

وأكدت الشركة أن المسبح سيصنع من الأكريليك المصبوب، وسيحتوي على جوانب وأرضيات شفافة، لذا سيكون بإمكان الزوار رؤية السباحين يتناثرون فوقهم، وهو بمثابة مكان جديد ومختلف بالنسبة للسباحين الباحثين عن الإثارة.

وأشارت «كومباس بولز»، أنها عملت للحفاظ على المناظر الطبيعية، لذا لا توجد سلالم على السطح الخارجي لحوض السباحة أو المبنى، وبدلًا من ذلك تم توفير السلم الحلزوني الذي يدور وينطلق من خلال المياه.

يتصور المصممون أن المسبح سوف يتألق مثل «الشعلة المغطاة بالجواهر» في الليل، مع تزويد المبنى بمجموعة من الأضواء.

وقال أليكس كيمسلي، مصمم حمامات السباحة والمدير الفني لشركة كومباس بول: «سيتم تزويد المسبح بمقياس ريح مدمج لمراقبة سرعة الرياح، وسيتم ربطه بنظام لإدارة المباني يتم التحكم فيه عن طريق الكمبيوتر والذي سينظم درجة حرارة حمام السباحة ويضمن عدم تسرب المياه إلى الشوارع أدناه، وسيتم تسخين المياه باستخدام الطاقة المهدورة من نظام تكييف الهواء بالمبنى»، مضيفًا أن هناك مصممون يخططون لفندق من فئة الخمس نجوم للجلوس تحت حوض السباحة في أهم ناطحات السحاب.