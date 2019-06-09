دراسة: تناول المرأة الحامل للألياف يقلل من خطر إصابة طفلها بالاضطرابات الهضمية

أصيب عدد كبير من الأطفال في السنوات الأخيرة بمرض اضطرابات الجهاز الهضمي، ما سيضطرهم إلى قضاء بقية حياتهم وهم يتهربون من تناول الخبز والمعكرونة والمأكولات المصنوعة من الشعير ودقيق القمح؛ لمنع الإسهال أو الإمساك والغازات وفقر الدم وغيرها من أعراض الإصابة بالمرض، بل قد يتعرضون لخطر الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية أو سرطان الأمعاء، حسب ما ذكرت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية.

حتى الآن لا يوجد علاج لمرض الاضطرابات الهضمية، لكن يمكن تقليل خطر الإصابة به عن طريق اتباع نظام غذائي خال من «الغلوتين»، وهو مركب بروتيني موجود بشكل طبيعي في بعض الحبوب فهو يوجد في الأطعمة المصنعة من الحبوب كالقمح، كما يوجد في الحليب والمعكرونة والحلويات، فالقليل من القمح أو الشعير يمكن أن يؤدي إلى ظهور أعراض الاضطرابات الهضمية.

ووجدت دراسة جديدة أجريت في النرويج أن كل 10 جرامات من الألياف الزائدة التي تأكلها المرأة الحامل، قد تقلل خطر إصابة طفلها بمرض الاضطرابات الهضمية بنسبة 8%.

وتماشيًا مع الأبحاث الحديثة الأخرى، يشتبه العلماء في أن أمراض الاضطرابات الهضمية وغيرها من أمراض المناعة الذاتية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالميكروبيوم المعياري للشخص، في الأم والرضيع، أي ما تأكله الأم يساعد على تشكيل أمعاء الطفل، فكلما تناولت الألياف، كلما كان نظام المناعة لديهم أقوى، ما قد يساعد في الحد من مخاطر اضطرابات المناعة الذاتية التي منها مرض الاضطرابات الهضمية.