تقارير إعلامية: الزعيم الكوري الشمالي أعدم جنرالا برميه في حوض أسماك مفترسة

ذكرت تقارير إعلامية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أونج، أعدم جنرالا عبر رميه في حوض مليء بأسماك البيرانا المفترسة.

وقالت التقارير ـ حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الأحد ـ أن الجنرال، الذي لم يذكر اسمه، اتهم بالتخطيط لانقلاب لكن انتهى به المطاف للإعدام عبر طريقة جديدة.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية الأسبوع الماضي أن المبعوث النووي الكوري الشمالي الذي قالت صحيفة كورية جنوبية إن بيونج يانج أعدمته لا يزال حيا لكنه قيد الاحتجاز، ويخضع للتحقيق في دوره في قمة فاشلة مع الولايات المتحدة.